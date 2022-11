Le département de la Dordogne demande à Korian de maintenir son EHPAD à Vergt

Le département n'a pas son mot à dire dans cette décision mais le président du conseil départemental Germinal Peiro demande aux responsables du groupe Korian de maintenir des lits à Vergt. Le groupe a décidé de fermer l'EHPAD de 26 places et de transférer ces résidents à Notre-Dame-de-Sanilhac et à Trélissac. Un transfert qui devrait être effectif d'ici quatre ou cinq ans selon le département. Cette annonce a provoqué la mobilisation des soignants, des familles et des habitants de la commune .

Le département affirme qu'il ne peut pas s'opposer à cette décision du groupe Korian.