Le département de la Dordogne envisage le rachat de l'abattoir de Ribérac

L'abattoir de Ribérac est-il en passe d'être sauvé ? Plus d'un mois après son placement en liquidation judiciaire, le conseil départemental réfléchit à racheter l'établissement.

L'abattoir de Ribérac a fermé ses portes le 5 février dernier mettant les 18 salariés sur le carreau. Mais l'établissement, fondé en 1960, pourrait être racheté par le département. Le président du conseil départemental, Germinal Peiro souhaite entreprendre "sa mise aux normes et son développement dans les meilleurs délais. Et ce, en concertation avec l’ensemble des acteurs de la profession".

"L’objectif visera à développer de nouveaux services, autour d’un projet pérenne, ancré sur le territoire et générateur de valeur ajoutée au service de la profession agricole, du réseau des bouchers, du bien-être animal et de la valorisation des circuits courts" explique le département dans un communiqué.

Une situation économique compliquée

Avant sa fermeture définitive, l'abattoir croulait sous les dettes d'environ 700.000 euros et avait vu ses principaux clients partir. Le groupe Arcadie, qui représentait 45% du tonnage est parti en juin et le groupement d'éleveurs Bio le Pré Vert s'est retiré en octobre, soit une perte de 70% de l'activité. Le tonnage annuel était passé de 2.400 en 2019 à 750 l'an dernier. L'abattoir de Ribérac coûtait trop cher à la commune explique le maire Nicolas Platon avec une dette de 200.000 euros et un emprunt de 100.000 euros que les habitants vont devoir rembourser jusqu'en 2034.