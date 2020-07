Le Département de la Mayenne débloque 10 millions d'euros pour un plan de relance de l'économie

Dix millions d'euros supplémentaires pour faire face à la crise du coronavirus. Le département a déjà voté un plan d'urgence de 10 millions d'euros en mai dernier, pour aider les associations et les entreprises locales, un plan d'urgence qui inclut aussi le financement de masques en tissu, la campagne de communication pour attirer les touristes, et le versement d'une prime covid de 1000 euros aux aides à domicile de la Mayenne qui ont continué à travailler pendant le confinement.

Le conseil départemental de la Mayenne a voté ce jeudi le principe d'un plan de relance, une enveloppe supplémentaire de 10 millions d'euros. Les mesures seront présentées le 28 septembre explique le président du conseil départemental Olivier Richefou.

"Ces mesures auront trois caractéristiques. Elles s'appuieront sur les communes et les intercommunalités, des acteurs locaux de proximité qui peuvent agir très vite, puisque l'objectif est de faire travailler des entreprises de la Mayenne plutôt sur des petits chantiers. Les travaux devront être engagées avant le 30 juin 2021, puisqu'il s'agit de faire travailler les entreprises très vite. Et la troisième caractéristique c'est que la très grande majorité des mesures devront concerner nécessairement les questions écologiques et d'économie d'énergie".

Le président du conseil départemental Olivier Richefou. Copier

Par ailleurs, dans le cadre du plan d'urgence, le doublement des subventions aux associations caritatives a été voté ce jeudi en conseil Départemental. La Banque alimentaire de la Mayenne va toucher 25 000 €; le Secours catholique 7 000 €, le Secours populaire 7 000 €, les Restaurants du Coeur 4 500 €, la Croix rouge française 4 400 € et St-Vincent-de-Paul 600 €.