Le département de la Mayenne et EDF signe une convention pour lutter contre la précarité énergétique

Une nouvelle convention a été signée ce lundi 26 juin 2023 entre EDF et le département de la Mayenne pour trois ans, un fond de 150.000 euros dédié au FSL, le fonds de solidarité pour le logement en Mayenne. Ce fonds sert à aider les personnes en difficulté économique et sociale. Ils bénéficient d'aides financières pour payer leurs factures d'eau, électricité ou encore pour rénover leurs logements.

Entre 300 et 400 familles aidées

Ces 150.000 euros sont découpés en deux, "120.000 euros sont pour aider les personnes qui ont des difficultés pour payer leur facture d'énergie, le gaz ou l'électricité et les 30.000 euros sont plus pour les actions de prévention", explique Jacqueline Arcanger, conseillère départementale chargée de l'Environnement.

Cette aide de la part d'EDF est essentielle pour aider les familles mayennaises en difficulté continue l'élue. "C'est indispensable, d'autant que ce sont souvent des ménages qui n'ont pas de gros revenus", détaille-t-elle, "donc la facture d'électricité peut représenter un poids énorme sur la totalité des revenus et le fait de faire baisser la consommation fait baisser les factures et donne du pouvoir d'achat à ces ménages précaires". Ce sont entre 300 et 400 familles sont aidées dans ces démarches en Mayenne.

Cinq agents du département dédiés

Le département met à disposition cinq agents précarité énergétiques pour répondre aux questions de Mayennais sur leur consommation d'électricité ou de gaz. Les problèmes que remontent ces agents ne sont pas forcément les plus évidents, la box internet qui consomme trop ou les chargeurs laissés dans les prises électriques toute la nuit. "Il y a beaucoup de passoires thermiques, de congélateurs ou réfrigérateurs qui sont en mauvais état", note Jacqueline Arcanger, "qui ne ferment pas bien et qui sont pleins de glace, ce qui représente une surconsommation importante".

600 mesures de sensibilisation

Le paradoxe, c'est que ce nombre de ménages qui demande de l'aide n'augmente pas malgré la crise énergétique et l'inflation galopante. "On n'a pas eu une demande supérieure aux années précédentes", souligne l'élue, "le fait de faire cette prévention auprès des ménages depuis 2017 commence à porter ses fruits, c'est-à-dire qu'ils sont plus sensibilisés aux bons gestes et se lancent des rénovations de leurs logements".

Dans le détail, sur cette enveloppe de 31.000 euros dédiée à la prévention, 8.000 euros sont consacrés à financer les visites, 8.000 euros également pour l'achat de kit maitrise de l'énergie, 5.000 euros financent des espaces pédagogiques et enfin 10.000 euros pour le fonds d'aides aux travaux de rénovation énergétique. Au total, près de 600 mesures de sensibilisation ont été proposées en 2022 par le département de la Mayenne.