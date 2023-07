Le département de la Moselle se lance à la conquête du tourisme "sans limite"

Comme le slogan du département, la nouvelle stratégie de développement touristique pour la Moselle se veut "sans limite d’ambitions". Ce vendredi, le vice-président et le directeur général de l’agence Moselle attractivité étaient entourés d'acteurs majeurs du secteur pour présenter le plan d'action pour le tourisme. Autour de la table du club de la presse, le président de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie de Moselle, la présidente du zoo d’Amnéville, le responsable de la communication du parc animalier de Sainte-Croix et le directeur de Center parcs à Hattigny, au Sud-ouest de Sarrebourg, avec une volonté forte de s’afficher ensemble pour présenter une stratégie en "rupture" avec ce qui a été fait jusqu’ici.

ⓘ Publicité

"L’ADN du territoire, la nature prépondérante"

Le département mise sur ses avantages, les sites touristiques et de loisirs, le patrimoine ou encore la nature. "On a des atouts, on a des très gros sites touristiques. Center parcs, le parc de Sainte-Croix, le zoo d’Amnéville, le parc Walygator, on a vraiment des gros prestataires, on pourrait encore en citer. Et c’est à nous de mettre vraiment en avant ces pépites du territoire, de mettre aussi en avant l’ADN du territoire, avec cette nature qui est prépondérante et qui vient répondre aux attentes de la clientèle post-Covid, puisqu’il y a ce besoin de reconnexion avec la nature. Le territoire mosellan a un atout qui est majeur au niveau touristique sur ces points", dit Alexandre Keff, le vice-président de l'agence Moselle attractivité.

Mais à l'échelle de la France ou des pays voisins, la Moselle souffre encore d'un déficit de notoriété. Voilà pourquoi la nouvelle stratégie mise notamment sur le développement des campagnes de communication vers l’extérieur. "Jusqu’alors on communiquait au niveau départemental et régional. Donc on avait une clientèle qui était aussi de proximité mais maintenant, allons chercher le touriste là où il est, faisons-le venir en Moselle et consommer du mosellan", poursuit Alexandre Keff qui n’hésite pas parler de "marketing agressif".

Les acteurs du secteurs aimeraient attirer plus de touristes d'Ile de France mais aussi de l'international, à commencer par ceux du Luxembourg, de Belgique et de la Grande région. Pour ça, le département a investi près de 200 000 euros dans une campagne de publicité sur les atouts de son territoire, diffusée sur les chaînes de France télévision en juin dernier. Première étape d'un plan de communication d’envergure, promet le département. D'autres campagnes de pub sont prévues, notamment sur les réseaux sociaux. La Moselle mise aussi sur le développement du marketing digital. L’objectif est aussi d'attirer des investisseurs, notamment dans le secteur de l'hébergement car dans ce domaine, il y a encore à faire, l’offre n’est pas suffisante.

Une montée en gamme de l’offre

Autre axe de développement de la stratégie, la montée en gamme de l’offre proposée par les acteurs du secteur. Hôteliers, restaurateurs, sites de loisirs…"Plus il y aura de sites attractifs, plus la Moselle sera attractive, plus tous les sites, l’activité mosellane, l’image, les emplois, l’économie qui va retomber sur le territoire sera forte", explique Clément Leroux, le responsable de la communication du parc animalier de Sainte-Croix, à Rhodes.

"Quand Center parcs à côté de chez nous est rempli, beaucoup de visiteurs de Center parcs viennent visiter le parc animalier. C’est une cible familiale, nature et ils viennent passer la journée à Sainte-Croix. On ressent des bénéfices très forts d’une présence d’un des plus grands Center parcs d’Europe à côté de chez nous. Plus il y a du monde qui va visiter le zoo d’Amnéville et qui sont intéressés par l’engagement pour la biodiversité, plus il y aura de monde qui viendra également à Sainte-Croix, s’intéresser à la cause animale, à la cause environnementale. Donc plus tous ces sites seront forts et attractifs, tout comme le territoire, plus l’ensemble des acteurs en bénéficieront", dit Clément Leroux.

Attirer les "séjournants"

Le constat aujourd’hui, c’est que les visiteurs de passage en Moselle privilégient l’excursion au séjour. Les "excursionnistes", qui pratiquent l’activité touristique à la journée, représentent 70% de la fréquentation dans le département. Les "séjournants", qui passent quelques jours sur place et louent un hébergement, se partagent les 30% restants. Le but affiché par Moselle attractivité, inverser le ratio "excursionnistes" - "séjournants". C’est plus intéressant, dans la mesure où un "séjournant" dépense en moyenne 55 euros par jour, contre 23 euros pour un "excursionniste".

La Moselle un pari "optimiste"

Cité en exemple, Center parcs se réjouit d’avoir fait le pari de la Moselle il y a une quinzaine d’années, pour installer son plus grand parc d'Europe. Inverser la tendance et faire séjourner les "excursionnistes" en Moselle, Eric Bagriot, le directeur de Center parcs Les trois forêts à Hattigny, y croit. Dans son parc de loisirs, 95% des clients restent pour un séjour de quelques jours. Reste à adapter le modèle à l'échelle de la Moselle.

"Nous sommes déjà dans ce modèle économique assez idyllique et bien entendu, Moselle attractivité, le département et les acteurs du département vont travailler pour faire en sorte qu’on arrive sur ces ratios de séjours qui soient supérieurs à la journée. Ce n’est pas encore le cas en Moselle mais ça va le devenir, moi je suis assez confiant, surtout quand je vois tout ce plan d’action et cette stratégie nouvelle qui se développe avec Moselle attractivité, le département et tous les acteurs de la profession. Je suis assez optimiste. C’est vrai, nous avons 15 ans d’avance sur cette expérience en Moselle et on sait qu’aujourd’hui ce territoire a une vraie capacité à attirer des clients. Et des clients de toute l’Europe, donc on peut être tout à fait confiant", assure Eric Bagriot. "On a de la richesse touristique, on a la possibilité touristique de donner à nos clients une offre de qualité mais encore faut-il qu’elle soit coordonnée et qu’elle soit vraiment communiquée", poursuit-il.

Aux côtés des acteurs du tourisme mosellans, l’agence Moselle attractivité, accompagne, fédère, "pilote l'éco-système" et met en avant les atouts du département. Elle soutien la filière, labellise et croit dur comme fer au potentiel de développement mosellan. Le modèle souhaité, le futur, n’est pas celui de la Côte d’Azur et son tourisme saisonnier mais plutôt le modèle Alsacien et son tourisme à l’année. Aujourd'hui, le tourisme en Moselle emploie 16 000 personnes et affiche 500 millions de dépenses annuelles directes. Le département représente près de 33% de l'activité touristique du Grand Est, son ambition, atteindre au moins les 50%.