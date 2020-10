Le département de la Sarthe lance sa mutuelle solidaire

Sarthe complémentaire santé est un nouveau service proposé par le Conseil départemental à partir du mercredi 14 octobre 2020. Une mutuelle pour répondre à un besoin impérieux : entre 25.000 et 30.000 Sarthois n'ont pas de complémentaire santé. "Un nombre relativement important puisqu'il représente entre 8% et 10% de la population", précise Dominique Le Mèner, le président du Conseil départemental de la Sarthe.

Selon une étude menée par le département, en 2019, plus de 27% des Sarthois assurés au régime général de l'assurance maladie ont renoncé à se soigner, faute de moyen. Cela concerne en majorité "des soins dentaires, auditifs, ophtalmologiques et optiques".

Des tarifs préférentiels

Toutes les personnes habitant (résidence principale ou secondaire) ou travaillant en Sarthe pourront prétendre à cette mutuelle. Le département a signé une convention de partenariat avec Actiom (Actions de mutualisation pour l’amélioration du pouvoir d’achat). Les assurés seront membre de cette association en échange d'une cotisation d'un euro par mois.

Ils paieront ensuite un tarif calculé en fonction de leur tranche d'âge. "Ce sont des possibilités de choisir une mutuelle sur-mesure selon les besoins et selon l'âge", explique Dominique Le Mèner. Les tarifs proposés permettront de réaliser une économie de 5% à 30%.

Cette mutuelle départementale était un enjeu majeur depuis un an pour le président. "Nous sommes une collectivité de proximité et de solidarité. Plus de la moitié du budget du département concerne des caractères sociaux qui vont de la naissance à la vieillesse", détaille Dominique Le Mèner. Le dispositif est déjà expérimenté dans le Loiret, en Haute-Vienne, dans les Hauts-Pyrénées et le Lot-et-Garonne.