Le Département de la Sarthe mise sur la fibre pour booster l'économie en zone rurale

D'ici la fin de l'année 2022, 100 % des Sarthois auront accès à un internet à très au débit grâce au déploiement de la fibre optique sur tout le territoire. Le Département espère attirer les entreprises et favoriser le télétravail à la campagne.

Aujourd'hui, 70 % des Sarthois ont accès à la fibre optique et c'est une promesse du conseil départemental : d'ici la fin de l'année, tous les habitants, sans exception, pourront profiter d'une connexion internet à très haut débit. Le but, notamment, attirer les entreprises et favoriser le télétravail à la campagne. Selon Dominique Le Mèner, le président du conseil départemental de la Sarthe, le déploiement de la fibre a déjà permis de générer plusieurs centaine d'emplois sur le territoire.

"J'avais beaucoup de mal à trouver du travail ici" - Marie, habitante de Mamers

Depuis que la fibre a été installée à Mamers, l'entreprise Coriolis, spécialisée dans le service clients, a embauché une vingtaine de personnes en CDI dans la commune. Après une formation de quatre mois pour devenir téléconseiller, elles télétravailleront depuis chez elles. Marie, 33 ans fait partie des personnes recrutées, elle est ravie : "J'avais beaucoup de mal à trouver du travail ici, je suis vraiment contente d'avoir trouvé ça et de pouvoir rester dans ma ville, à Mamers."

Éric, 59 ans, lui habite à quelques kilomètres. Il travaillait en intérim et commençait à 5 heures du matin : "J'ai une petite fille en vas âge et je n'ai pas de solution pour la garder." Le télétravail va lui simplifier la vie mais aussi lui faire faire des économies puisqu'il n'aura plus d'aller-retour à faire en voiture.

Une solution qui n'aurait pas été possible sans la fibre, raison pour laquelle la société Coriolis a recruté des employés dans la commune rappelle son directeur Olivier Héro : "Notre métier, c'est l'externalisation de la relation clients, les personnes qu'on recrute vont télétravailler quatre jours par semaine donc il leur faut absolument une bonne connexion internet."

Hors le Mans et son agglomération où le déploiement de la fibre est effectué par Orange, près de 60.000 logements Sarthois ont déjà été raccordés au réseau fibre départemental.