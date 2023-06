Le département de la Somme débloque une enveloppe pour le parc Samara

Se dirige-t-on vers une sortie de crise à Samara ? Ce mardi, une quinzaine de salariés ont lancé un mouvement de grève devant leur site consacré à la préhistoire à la Chaussée-Tirancourt, à l'ouest d'Amiens, pour dénoncer des salaires trop bas, un emploi avec peu de garanties sociales et des conditions d'accueil du public dégradées.

Un budget débloqué par le conseil départemental de la Somme

Cette mobilisation semble payer. Jointe par France Bleu Picardie ce mardi, Christelle Hiver vice-présidente du département, par ailleurs présidente de Somme Patrimoine, qui gère le site de Samara, annonce que le département de la Somme va débloquer une enveloppe la semaine prochaine. Ce budget ira "en priorité aux agents qui ont un salaire bloqué depuis sept ans et qui sont autour du Smic : toucher 1350 euros nets par mois, c'est plus compliqué aujorud'hui qu'il y a quatre ans", souligne-t-elle auprès de France Bleu Picardie. Cette enveloppe ira aussi à l'embauche d'un renfort cet été pour la boutique de Samara ; la question se pose sur l'embauche d'un agent d'entretien supplémentaire.

"C'est un geste fort qui va être fait par le département de la Somme envers Somme Patrimoine. On ne connaît pas encore le montant de cette enveloppe : cela fera l'objet d'un amendement la semaine prochaine au budget supplémentaire", conclut Christelle Hiver.

Des conditions de travail et d'accueil du public qui se dégradent

Les salariés de Samara dénoncent en effet de leur côté des conditions de travail qui se dégradent**. 14 personnes ont démissionné en 7 ans selon la CGT, une 15e s'apprête à partir cet été.** Si les visites sont encore assurées, y compris pour les groupes scolaires, c'est le reste qui en pâtit : "On a des soucis d'accueil et sur la boutique : **souvent, la boutique est fermée le soir et les visiteurs se plaignen**t**, détaille Christophe Lesage, secrétaire de la CGT à Samara. Nous avons aussi réduit la carte et l'ouverture du restaurant". Autre souci mis en avant par le syndicat : "Le travail de la seule femme de ménage du site est titanesque : il y a trois gros toilettes à nettoyer en plus du reste des locaux. Je ne sais pas comment elle tient le coup", poursuit le syndicaliste.

C'est la passion qui nous fait tenir, disent les agents grévistes. Car côté financier, ils affirment ne pas être logés à la même enseigne que leurs collègues de catégorie C du département. Les titulaires affirment avoir 200 euros de différence par mois - un point non confirmé par le conseil départemental de la Somme -, les contractuels, pour certains embauchés depuis plus de 20 ans, émargent à 1350 euros nets par mois. C'est leur salaire qui va être en priorité revalorisé.

Des avantages sociaux reprécisés par le Département

Les agents pointent par ailleurs ne pas avoir accès aux mêmes services et avantages que leurs collègues du conseil départemental : "Un agent a eu des ennuis personnels, il a voulu se rapprocher de l'assistante sociale du Département : on lui a répondu que ce n'est pas possible, parce qu'il est n'est pas agent du département. Même chose pour les services juridiques, on n'a pas non plus de primes à Noël par exemple", indique Christophe Lesage de la CGT.

Interrogée sur ce point, Christelle Hiver rappelle que les agents de Samara dépendent de Somme Patrimoine, et non directement du département : "Depuis le 1er janvier 2023, les agents contractuels comme fonctionnaires de Samara ont une action sociale auprès du CNAS, qui propose des avantages pour les vacances, le sport, la rentrée des classes".