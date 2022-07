Le département de la Somme offre un "coup de pouce alimentaire" de 50 euros aux familles en difficulté

Le département de la Somme a présenté ce vendredi le "coup de pouce alimentaire" : une aide de 50 euros distribuée aux plus modestes pour acheter de l'alimentation.

Le conseil départemental de la Somme met en place cet été le "coup de pouce alimentaire" : deux chèques de 25 euros, distribués au plus modestes pour acheter de l'alimentation. Une manière de faire face à l'inflation, la flambée des prix du carburant, de l'énergie, de l'alimentation.

Deux chèques de 25 euros

Il s'agit de deux chèques, comme des tickets restaurant, d'un montant de 25 euros chacun. Le département ne sait pas encore quand ils seront distribués exactement, mais il souhaite que ce soit fait le plus rapidement possible, sans doute dès la semaine prochaine. Ils seront acheminés vers les MDSI, les Maisons départementales des Solidarités et de l'Insertion, il y en a 22 dans la Somme, puis distribués par les travailleurs sociaux.

Ces chèques s'adressent aux bénéficiaires du RSA, mais aussi à des personnes avec de petits salaires ou de petites retraites. Ce sera en fait au travailleur social de décider. Ils seront valables dans des grandes surfaces, les discussions sont encore en cours avec les enseignes, mais aussi chez des petites producteurs de la Somme. Une liste de ces producteurs sera d'ailleurs envoyées aux bénéficiaires des chèques.

Au total, 40.000 chèques seront distribués, pour un investissement total du Conseil départemental d'un million d'euros.