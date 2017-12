Deux-Sèvres, France

La fin des contrats aidés dans le secteur marchand est "une erreur de stratégie", estime le président du conseil départemental des Deux-Sèvres Gilbert Favreau. Pour contourner la décision du gouvernement, la collectivité décide donc de lancer un contrat unique en son genre en France : le CDIE, le contrat départemental d'insertion en entreprise. Il s'adresse aux 7200 Deux-Sévriens bénéficiaires du RSA.

70% de sortie du RSA

Car les contrats aidés, dans les entreprises, ça marche insiste Gilbert Favreau. Sur 40 CUI (contrat unique d'insertion) l'an dernier, "nous avions pu insérer 70% des bénéficiaires du RSA qui avaient postulé". Le CDIE s'inscrit dans cette dynamique. Il prévoit une prise en charge par le Département de 47% du salaire (à hauteur du Smic brut) pendant six mois, le reste est financer par l'employeur. Avec une durée de travail minimum de 30h par semaine.

16 contrats de ce genre ont pour l'instant été signés. Exemple à l'Intermarché de Beauvoir-sur-Niort, où Alexandra Remer, au RSA pendant deux ans, travaille comme pompiste à la station-service. "La vie est beaucoup moins difficile. Financièrement déjà, je me privais de pas mal de choses et là je peux plus m'offrir déjà pour manger", raconte cette habitante de Chizé âgée de 31 ans. "Avec toutes les factures qui tombaient, j'étais obligée de demander des aides. Et je n'aimais pas ça", ajoute-t-elle.

L'employeur y trouve également des avantages. Pour William Nicolas, le directeur de l'Intermarché ce système "nous permet de faire faire à Alexandra toutes les formations nécessaires. Financièrement, cela absorbe quasiment le coût", explique le responsable qui poursuit, "sans aide, on fait cela sur un an en espérant que le personne reste bien". Au bout des six mois le CDD d'Alexandra devrait déboucher sur un CDI. Un dispositif "gagnant-gagnant', pour le Département qui souhaite l'étendre au maximum.

Plus d'infos au 05.49.06.79.99 et sur site www.cdie79.fr