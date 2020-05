En cette période de crise sanitaire, les Deux-Sèvres ont des atouts en matière de tourisme et le conseil départemental veut le faire savoir. Il annonce aussi des aides à destination des professionnels du secteur, très touchés par la crise du coronavirus.

Le Département des Deux-Sèvres lance une stratégie et des mesures pour le tourisme

Le Département des Deux-Sèvres veut relancer le tourisme, secteur très impacté en ce moment par la crise du cvi-19. Et mise sur un slogan d'actualité : "un département naturellement vert". "Cette crise met encore plus en avant notre destination. Une nature protégée, pas de tourisme de masse, je crois que ça répond aux besoins et aux attentes aujourd'hui", met en avant Coralie Dénoues, conseillère départementale chargée du tourisme

Soutien à la relance de l'activité touristique

Le conseil départemental des Deux-Sèvres a également pris des mesures pour soutenir la filière. Le retour du carnet "Escapades" avec des réductions pour 50 sites et activités. La différence avec l'an dernier, c'est que la collectivité prend en charge le coût des réductions. Un budget 300.000 euros sera consacré à l'opération. Le carnet sera distribué à partir du 8 juin.

Et puis les Deux-Sèvres, comme la Charente-Maritime et la Vendée, vont prendre en charge en 2020 la taxe payée par les bâteliers du marais poitevin pour amarrer leurs barques sur les canaux. Cela représente un coût de 13.000 euros.

Rachat de la maison du marais poitevin et du centre socio-culturel

A plus long terme, le Département souhaite développer le tourisme dans le marais poitevin. "Aujourd'hui les touristes ont l'habitude de faire un tour dans le marais mais ne restent pas. Cela mérite une réflexion", fait remarquer Gilbert Favreau, président du conseil départemental des Deux-Sèvres.

Premier acte de cette réflexion : le projet d'une nouvelle maison du marais poitevin à Coulon avec la décision de la collectivité de racheter le bâtiment ainsi que celui du centre socio-culturel situé juste à côté à la mairie pour un montant de 700.000 euros.

Pas encore de calendrier, ni de détail sur ce qui sera fait exactement mais l'objectif est de créer un lieu plus attractif.