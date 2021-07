Le département des Landes candidat à la recentralisation du RSA

Le département des Landes est candidat à la recentralisation du Revenu de solidarité Active (RSA). Le Conseil départemental souhaite que l’État s’occupe du versement de l’allocation et que le département se consacre, lui, à l'accompagnement et à l'insertion des bénéficiaires. La Seine-Saint-Denis est à l'origine de cette demande, le département connaissant des difficultés financières en raison du trop grand nombre de bénéficiaires.

Le Sénat à majorité de droite a donné son feu vert le 15 juillet à l'expérimentation pendant 5 ans, dans des départements volontaires, du transfert à l'État de compétences dévolues aux départements : instruction administrative, décision d'attribution et surtout financement du RSA. Le département des Landes se dit intéressé.

"Il n'y a aucune raison que le versement nous revienne" - Xavier Fortinon, président du Conseil départemental Copier

"On subit l'accroissement des allocations"

Le Conseil départemental des Landes estime qu'il revient à l'État de payer la facture. "C'est une allocation universelle dont les critères sont définis au niveau national, il n'y a aucune raison que le versement nous revienne ! Nous ne servons que de boîte aux lettres", assure Xavier Fortinon, le président du Conseil départemental.

Avec la crise sanitaire, le nombre de bénéficiaires a augmenté. "On subit l'accroissement des allocations dans le département, alors que le RSA relève de la solidarité nationale, affirme Xavier Fortinon. On verse près de 50 millions d'euros chaque année"

Le département voudrait également se consacrer davantage à l'accompagnement et à l'insertion des bénéficiaires. "On ne s'y consacre pas suffisamment, or si on nous allégeait de la partie allocation, on pourrait y mettre plus de moyens", conclut le président du Conseil départemental. Pour l'instant, le Conseil départemental n'a reçu aucune réponse à sa candidature.

Dans les Landes, entre 8.500 et 9.000 foyers sont bénéficiaires du RSA en 2021, soit près de 16.000 personnes, principalement des 26-35 ans et des plus de 65 ans. Ils se concentrent majoritairement à Dax et à Mont-de-Marsan.