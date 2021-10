Le département des Landes refuse de payer le RSA aux non-vaccinés à la place du gouvernement

"C'est toujours pareil : c'est le national qui décide et il demande à d'autres de payer à sa place." Le président du département des Landes est remonté. Xavier Fortinon (Parti Socialiste) a co-signé une lettre envoyée au Premier Ministre le vendredi 29 octobre. La lettre, lancée à l'initiative du président du département de Loire-Atlantique, demande au gouvernement de revenir sur sa décision. Celle de faire payer aux département le RSA, revenu de solidarité active, aux personnes qui ont perdu l'emploi, faute de vaccin. Mais les quinze départements, chargés de verser ce revenu, refusent de payer.

Pas une question de coût financier, mais de principe

Xavier Fortinon, président du département, a signé cette lettre dès qu'il a été sollicité par le département de Loire-Atlantique : "Il avait reçu de la part de la Caisse d'Allocations Familiales cette décision de l'Etat disant que les personnes non-vaccinées voyaient leurs ressources neutralisées et basculaient de fait dans le RSA." Le président du département ne comprend pas "l'incohérence" du choix de l'Etat.

Qu'il assume jusqu'au bout

"Il prend une décision, que je ne commente pas, mais qu'il l'assume et qu'il ne demande pas à d'autres de payer à sa place." Xavier Fortinon assure que ce n'est pas sur le plan du coût financier qu'il attaque l'Etat, mais sur une question de principe : "Les Landes font partie des départements les plus vaccinés. Les personnes qui ne respectent pas cette obligation ne sont pas très nombreuses. Ce n'est pas un risque financier qu'on met en avant." Selon le président, près de 8000 personnes touchent le RSA dans les Landes, ce qui coute 50 millions d'euros par an, soit environ 10% du budget du département.

Xavier Fortinon demande donc au gouvernement de revenir sur sa décision. "Quand il y a eu la crise sanitaire, beaucoup de personnes ont été soutenues grâce au chômage partiel, rappelle le président. Mais tous ceux qui étaient en CDD ou en intérim ont vu leurs contrats s'arrêter ont basculé dans les RSA. Ce qui a généré des dépenses supplémentaires de 500 millions d'euros pour tous les départements de France réunis. On a fait face."

Mais cette fois, Xavier Fortinon demande au gouvernement de mettre la main à la poche : "Qu'il assume jusqu'au bout et qu'il ne demande pas au département de financer les pertes de ressources des personnes qui ne sont pas vaccinées."