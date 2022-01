Le Département des Landes vote une augmentation de 180 euros pour les aides à domicile

Il s'agit de réparer "une injustice et une inégalité" explique Xavier Fortinon. Le Conseil départemental des Landes, qu'il préside, a voté à l'unanimité ce vendredi 28 janvier une augmentation de 180 euros nets mensuels pour les aides à domicile employées dans le secteur public. Car si le gouvernement avait déjà augmenté les aides à domicile du secteur privé de l'ordre de 180 euros par mois, ceux du secteur public n'avaient pas bénéficié d'une hausse de salaire équivalente. Dans le public, "la revalorisation décidée par le gouvernement ne représente que 50 euros nets par mois" précise Xavier Fortinon. Le Département va donc verser une dotation mensuelle complémentaire de 130 euros pour chaque aide à domicile du secteur public, de manière à ce que la revalorisation totale soit de 180 euros nets, comme dans le secteur privé.

Les aides à domicile - la plupart sont des femmes - interviennent chez les personnes en perte d'autonomie (personnes âgées ou handicapées), pour faire les courses, le ménage, aider aux repas, l'habillage, la toilette, etc. Dans les Landes - c'est une spécificité - la plupart des aides à domicile sont employées dans le secteur public. Leur salaire se situe souvent entre 1000 et 1200 euros nets par mois. L'augmentation de 180 euros représente donc une hausse de rémunération de plus de 15%.

Au-delà de cette revalorisation, les élus du Conseil départemental des Landes ont également voté vendredi la réalisation d'une étude sur les modes de déplacements des aides à domicile, qui utilisent souvent leurs véhicules personnels pour se rendre aux domiciles des personnes. Le coût total des mesures votées par le Département représente 4.9 millions d'euros.