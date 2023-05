Le département des Pyrénées-Atlantiques débloque deux millions d'euros pour les foyers jeunes travailleurs

Delphine Taiebe, directrice du foyer, Jean Durruty, Président et le conseiller départemental Olivier Alleman

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'an dernier, 1 631 demandes ont été envoyées. 212 ont été retenues et au total 468 personnes ont été logées dans un foyer jeunes travailleurs (FJT) du Pays basque, que ce soit sur le site central de Bayonne ou dans les appartements annexes sur toute la côte basque. Qu'ils soient salariés, travailleurs saisonniers, apprentis, stagiaires ou en formation professionnelle, les jeunes de 18 à 25 ans sont de plus en plus nombreux à rechercher un toit au Pays basque, où la question est ultra-sensible. Pour soutenir cinq foyers de ce type dans le département des Pyrénées-Atlantiques, le conseil départemental débloque une somme de 2,19 millions d'euros sur trois ans. La convention a été signée ce vendredi 28 avril 2023, au siège bayonnais du FJT Pays basque qui à lui seul va recevoir 210 000 euros.

Le dispositif général a pour objectif d'aider à se loger les jeunes à faibles moyens financiers, dans le cadre de leur formation. Puis de les soutenir afin qu'ils puissent voler de leurs propres ailes, en trouvant un logement dans le parc privé ou social. C'est dans le cadre de son "pack jeunes 64" que le conseil départemental apporte son aide aux FJT. "Le but est de faciliter l'accès à la formation et à l'emploi en sécurisant le logement", indique le conseiller départemental de la majorité en charge de la jeunesse, Olivier Alleman. "La mission, c'est ensuite de les amener vers l'autonomie", ajoute la directrice du FJT Pays basque Delphine Taibe. Les loyers au FJT du pays basque vont de 75 à 380 euros par mois. Un quart des places est destiné à des jeunes en grande difficulté. Ils bénéficient alors d'un référent pour le logement et d'un éducateur spécialisé.

Quatre projets de développement

Pour répondre aux besoins à l'intérieur du Pays basque, deux projets sont en cours de réalisation. 12 studios à Saint-Jean-le-Vieux, au château Sala, et 13 logements à Saint-Palais. Les travaux vont débuter cette année. 325 000 euros sont également débloqués pour réhabiliter le foyer jeunes travailleurs de Gelos, et des études seront réalisées pour la création d'un foyer a Salies-de-Béarn. Enfin, une enveloppe de 578 000 euros est allouée à la création de 17 logements à Oloron-Sainte-Marie.