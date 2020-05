Le Département du Calvados débloque un fonds d'aide de 3 à 5 millions d'euros pour les petits entrepreneurs

Pour faire face à la crise qui touche les petites entreprises et les professions libérales les plus fragiles, le Département du Calvados débloque un fonds d'aide sociale qui pourrait concerner 44 000 bénéficiaires. On vous explique comment en bénéficier.