Le département du Cher veut mieux encadrer l'accompagnement des bénéficiaires du RSA

Département Cher, France

Le revenu de solidarité active est perçu aujourd'hui par 8899 foyers dans le Cher, pour une enveloppe totale de 57,4 millions d'euros. Partant de ces chiffres éloquents, le conseil départemental lance un plan pour optimiser l'accompagnement des bénéficiaires avec un objectif double : d'une part leur permettre une réinsertion plus rapide, et par ricochet faire des économies. Actuellement la moitié de ces bénéficiaires perçoit le RSA depuis plus de quatre ans, et plus cette période dure, plus il est difficile d'accéder de nouveau au marché de l'emploi.