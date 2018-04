La fin des zones blanches dans le Gard, à l'horizon 2023, au travers d'un plan de 5 ans pour faire disparaître ce qui constitue bien une rupture d'égalité entre ses territoires. Les Gardois habitant à la périphérie des grosses agglomérations sont touchés de plein fouet parce qu’on peut appeler "la fracture numérique".

Un plan en deux phases. Un programme de montée en débit - un accès internet boosté de 10 mégabit à 20 voire 30Mb. 44 opérations, dont celle de Maruéjols-lès-Gardons, seront réalisées et effectives d'ici à courant 2019. Soit, entre 6 et 7 000 résidences ou entreprises, qui passent d'une très mauvaise desserte au très haut débit.

On avait un débit insuffisant et pourtant, dans notre activité, on se sert de plus en plus d'internet et je pense que pour le village cela va changer les choses.