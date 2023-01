Le Département du Loiret veut lutter contre le gaspillage alimentaire dans les collèges

La mécanique est bien rodée pour les élèves du collège Dunois d'Orléans. En suivant le rail du poste de tri, ils savent qu'il faut d'abord jeter les déchets plastiques dans un premier bac, puis les déchets alimentaires dans le suivant mais pour une fois, ils doivent déposer leur pain non-consommé dans un seau blanc.

Le Département du Loiret veut lutter contre le gaspillage alimentaire alors depuis le 16 janvier et jusqu'au 27, les 58 collèges doivent recenser les quantités de pain jetées chaque jour, en les pesant. Plusieurs autres campagnes seront menées pour évaluer l'ensemble du plateau-repas, jusqu'à la fin de l'année scolaire. Une fois l'expérience terminée, cela permettra de faire évoluer les besoins en nourriture de chaque établissement.

Quelle taille pour le pain ?

"Il n'y a pas de démarche globale et de sensibilisation générale du département", reconnaît Violaine Lesinge, la responsable de service des agents de restauration auprès du Département du Loiret. "On va pouvoir se poser la question sur le calibrage des aliments, ce retour d'expérience [sur le pain] va nous permettre d'étendre le dispositif aux plats produits mais pas servis et se demander si c'est un problème de prévision du nombre de demi-pensionnaires ou de taille des assiettes ou quelle réaction face à un menu végétarien."

Le collège Dunois est déjà bien en avance sur le sujet du gaspillage alimentaire. Des affiches dans toute la cantine insistent sur la nécessité de ne prendre qu'un seul pain ou qu'un seul dessert. Le chef de cuisine, Jackie Gauthier, y est particulièrement vigilant : "On les incite à ne pas surconsommer, on travaille aussi avec des petits contenants pour s'adapter aux petites faims."

Jackie Gauthier est le chef cuisinier de la cantine du collège Dunois d'Orléans qui a mis en place la lutte contre le gaspillage alimentaire. © Radio France - Theo Boscher

Les enfants ont pris le réflexe

D'ailleurs, les assiettes des enfants sont très souvent vides. Mieux, au moment de débarrasser, ils peuvent laisser un fruit non-consommé sur un plateau et un camarade pourra venir se servir et éviter qu'il ne soit jeté. "On ne jette rien et les enfants l'ont bien compris", se réjouit Fatiha Safi, l'une des agents de restauration qui travaille au collège depuis une dizaine d'années.

Depuis peu, sous l'impulsion du Département, Jackie Gauthier et son équipe pèsent aussi quotidiennement à l'aide d'une balance la quantité de déchets jetés et entrent les données dans un logiciel afin de suivre l'évolution du gaspillage. "Ca permet de savoir ce qui plaît ou ce qui plaît moins, surtout dans les périodes hivernales où on cuisine des aliments qu'ils n'affectionnent pas trop", explique le chef de cuisine.

À l'aide d'un logiciel, le chef de cuisine du collège Dunois peut suivre l'évolution de la quantité de déchets jetés chaque jour. © Radio France - Theo Boscher

Faire des économies

Cela permet de faire des économies lors des commandes de produits. Même si une partie des déchets est irréductible - serviettes, emballages de yaourt -, le collège Dunois est passé d'une cinquantaine de kilos de déchets produits par jour à moins d'une trentaine.

Pour aller au bout de la démarche, les déchets alimentaires de la cantine sont récoltés par l'entreprise Bionerval qui en fait du biogaz.