Le département du Nord alerte sur des messages frauduleux qui circulent avec son logo

Le département alerte sur ces messages frauduleux qui usurpent son identité. - Capture d'écran "Le département du Nord vous permet de bénéficier de pompe à chaleur 100% pris en charge en cliquant ici". Si vous recevez ce message par SMS, prudence ! Le département du Nord alerte ce lundi sur ces messages frauduleux qui usurpent son identité et qui sont en réalité des arnaques. En plus des SMS, des publicités frauduleuses circulent également avec le logo du département et proposent des fausses aides pour des poêles à granulés. Les publicités frauduleuses utilisent le logo du département - Capture d'écran Le département rappelle qu'il ne finance ni ne cautionne aucune opération commerciale de ce type. Les Nordistes peuvent signaler ces messages frauduleux au service du département du Nord en envoyant un mail à l'adresse dircom@lenord.fr. Ils peuvent également faire un signalement en ligne ou transférer le message au numéro de dispositif d'alerte du 33 700.