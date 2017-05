Le département du Nord et les entreprises s'associent pour le retour à l'emploi des bénéficiaires du RSA

Le Département du Nord, chargé d'environ 110 000 bénéficiaires du RSA, a signé une convention avec la CPME (Confédération des Petites et Moyennes Entreprises) rapprocher les allocataires et les employeurs.

Désormais, les entreprises peuvent faire passer leurs offres d'emploi par les plateformes de retour à l'emploi du département. Ces dispositifs, au nombre de 8, ont été développés depuis l'arrivée de Jean-René Lecerf à la présidence du département en 2015, le premier a été inauguré l'an dernier à Lille.

Olivier Henno, vice-président du département du Nord, en charge de l'insertion, se félicite d'ailleurs du retour à l'emploi de 4500 bénéficiaires depuis la mise en place de ces plateformes, et donc de l'investissement de la CPME dans la politique de retour à l'emploi des allocataires : "Nous avons voulu marquer ce travail en commun d'employeurs qui ont des métiers en tension et qui veulent embaucher, et nous, département, d'orienter les allocataires du Rsa de leur proposer un parcours d'insertion et de les former."

Un vrai défi, le nombre d’allocataires ayant augmenté de 21 % dans le Nord depuis 2010, et atteignant aujourd'hui environ 110 000. La vraie difficulté ? Des entreprises qui cherchent et qui ne trouvent pas. Parmi les secteurs qui peinent à recruter, l'aide à la personne, l'automobile, la logistique ou encore le BTP.

Vincent Joly dirige une agence de mannequin à Lille. Pour lui recruter c'est le parcours du combattant, à commencer par le contact avec Pôle Emploi : "_Vous faites le 3995, vous avez un interlocuteur qui vous dit joyeusement qu'il faut envoyer un descriptif, puis vous recevez 200 CV qui ne sont absolument pas ciblés. Après, il reste le travail temporaire, qui coûte très cher, ou les annonces qu'on fait par nous mêm_e".

Identifier les bénéficiaires "hors-circuit", un vrai défi

Mais pour certains allocataires les dispositifs du département ne sont pas forcément la solution. Abdelaik enchaîne les missions d’intérim dans les travaux publics depuis quinze ans, un moyen beaucoup plus efficace pour trouver du travail, en tout cas pour lui : "Oui, j'ai entendu parler des plateformes de retour à l'emploi, mais c'est galère. Je voulais même me réorienter et suivre une formation mais il y avait trop de demandes, c'était impossible".

Rattraper les allocataires exclus des parcours d'insertion, c'est aussi le défi du Département. Depuis l'an dernier 45 000 non inscrits à pôle emploi ont été identifiés parmi les quelques 115 000 bénéficiaires recensés à cette époque là. Et parmi eux, environ 15 000 ont été sanctionnés (réduction voire suppression des droits).