Le département lance une nouvelle campagne de publicité pour promouvoir le tourisme sarthois

Lundi 17 mai le conseil départemental de la Sarthe a lancé sa nouvelle campagne publicitaire pour favoriser le tourisme dans le département. Nommée "Sarthe Explorer" cette campagne a pour objectif d'aider les professionnels du tourisme fragilisés par la crise sanitaire. En tout elle comprend six films courts diffusés sur les réseaux sociaux dès le 17 mai et deux films de 25 secondes disponibles sur France télévision à partir du mois de juillet. Dedans on y retrouve une question "Comment explorerez-vous la Sarthe ?". Pour y répondre la vidéo dévoile différentes activités touristiques par thématique : Sports, famille, plein-air, gastronomie, au rythme d'une musique entraînante.

Une campagne publicitaire d'une valeur de 100 000 euros

En plus de ces différents supports vidéos, deux nouveaux visuels ont été créés pour l'été 2021. Un gros investissement de la part du conseil départemental qui a financé cette campagne publicitaire à hauteur de 100 000 euros. Reste à savoir si les touristes seront bien au rendez-vous cet été.