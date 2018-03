Gourette, Eaux-Bonnes, France

"Un travail colossal nous attend mais le département a fait le choix d'investir pour l'avenir de Gourette", a insisté Jean-Jacques Lasserre, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. La collectivité a présenté un plan d'investissement de près de 32 millions d'euros sur plusieurs années pour permettre à Gourette de concurrencer les autres stations du massif pyrénéens. Actuellement, Gourette est seulement septième en terme de fréquentions parmi les stations des Pyrénées.

La fréquention de la station phare de la vallée d'Ossau est en baisse depuis de nombreuses années. Le département souhaite donc redresser la barre. Tout le domaine skiable va être repensé pour offrir plus de place aux skieurs en modernisant et en déplacement certaines remontées mécaniques. Ce remodelage va permettre de relier également les secteurs de Cotch et celui de Pène Blanque.

Le conseil départemental prévoit également une meilleure accessibilité avec davantage d'aires de chaînages et un aménagement du parking du Ley.

Extension du domaine skiable vers le Vallon D'Anglas

Jean-Jacques Lasserre l'a affirmé à plusieurs reprises, "l'avenir de Gourette passe par l'extension vers le vallon d'Anglas". Cette extension est réclamée par les commerçants et les résidents de la station. Les études vont être lancées mais elles prendront entre 5 à 10 ans.