Le déploiement de la 5G à la traîne en Indre-et-Loire

Plus d'un an après son lancement en France, la technologie 5G est encore loin de couvrir l'ensemble du territoire d'Indre-et-Loire. Selon le site spécialisé ZoneADSL, il y a 150 antennes 5G, les trois-quarts étant des antennes 4G reconverties.

Si l'Indre-et-Loire est relativement bien couverte en terme de réseau mobile, le déploiement de la 5G - plus d'un an après son lancement - reste à optimiser. Selon le site spécialisé ZoneADSL, on dénombre 150 antennes dans le département, dont 39 sont de "véritables" antennes 5G. Les autres étant des antennes 4G reconverties. Ces antennes 5G se trouvent principalement - et assez logiquement - dans les agglomérations de Tours et d'Amboise, car c'est là où les clients potentiels sont les plus nombreux.

Au moins 1.000 antennes pour couvrir intégralement l'Indre-et-Loire en 5G

Sauf que pour couvrir l'ensemble du département d'ici 2030, comme le veut l'Etat, il va maintenant falloir aller dans des zones moins denses. "Plus on avance, plus l'effort est important" résume Benjamin Gervais, à la tête de ZoneADSL, qui suit de près le déploiement des réseaux fixes et mobiles en France.

Pour le spécialiste, ces projets sont des défis de financement car il faut que les opérateurs trouvent également la rentabilité là où il y a le moins de clients potentiels. "Sur la fin des déploiements, il y a des incitations de l'État pour pousser les opérateurs à aller plus loin", explique Benjamin Gervais. "C'est ce qu'il s'est passé avec le déploiement de la 4G, où les opérateurs sont allés jusqu'à 80 % du territoire. Ensuite il y a des sortes de deals avec l'État : on regarde les zones blanches et on pousse les opérateurs à investir soit en les aidant, soit en faisant des co-investissements."

Selon Benjamin Gervais, il faudrait au moins passer de 150 à 1.000 antennes 5G pour que l'Indre-et-Loire soit couverte à 100%.