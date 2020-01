Le déploiement de la fibre optique en Indre-et-Loire a commencé dans les petites communes

En finir avec les zones blanches en milieu rural en Indre-et-Loire : Les communes de Larçay et la Ville-aux-Dames sont les premières à bénéficier du programme d'installation de la fibre optique (internet à haut débit), un programme qui court jusqu'en 2022 et qui va concerner 258 communes.

Indre-et-Loire, France

Sur les 258 petites communes d'Indre-et-Loire toujours en zone blanche, Larçay est la première à bénéficier de la fibre optique, autrement dit de l'internet à haut débit et cela dans le cadre d'un déploiement prévu jusqu'en 2022. La fibre optique est arrivée à la mi-novembre pour 80% des 2 500 habitants que compte Larçay près de Saint-Avertin, à commencer pour certaines petites entreprises de la zone artisanale des Brosses comme chez Conotech une TPE de neuf salariés spécialisée dans la localisation de réseaux enterrés. L'entreprise est raccordée depuis la mi-novembre et cela change la vie de son patron Stéphane Nabon : "les fichiers de 2 giga que l'on télécharge, il fallait une journée, aujourd'hui je peux partir sur une heure grand maximum, on passe beaucoup moins de temps à télécharger et transmettre, quand on a plusieurs opérateurs sur les différents postes, en l'occurrence six postes allumés, automatiquement cela se ressent"

A Larçay une commune de près de 2 500 habitants, 80% des foyers sont reliés à la fibre comme pour François, un particulier : "nous étions en fin de ligne à Larçay, j'avais l'ADSL et une mauvaise réception, aujourd'hui c'est réglé. Ma maison est en retrait de la route, j'avais peur de devoir faire une tranchée, finalement ils sont passés par les gaines téléphoniques et sont arrivés directement dans le sous-sol et ils ont directement fait arriver la prise jusque la télévision"

Une couverture qui n'est pas encore à 100%

Larçay (80% de couverture) mais aussi la Ville-aux-Dames dont la couverture n'est que de 50% pour le moment, les prochains raccordements sont pour les communes de Château-Renault et Veigné. D'ici 2022 c'est 180 000 foyers et 258 communes qui doivent bénéficier de l'internet à haut débit en Indre-et-Loire. Un programme qui va coûter 254 millions d'euros financer en partie par les collectivités locales et l'Europe.