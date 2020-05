La relance éco : Le déploiement du e-commerce dans les Landes

Mobilisés de la première heure dans les entreprises et au sein de la CCI des Landes, nous avançons dans cette crise du COVID-19 avec détermination. Certains secteurs sont plus durement touchés que les autres et nos commerçants de proximité qui devaient déjà faire face à un marché global et mondialisé et se retrouvent aujourd’hui face à de nouvelles difficultés. Ces difficultés sont lourdes à assumer : à court terme d’abord, avec la perte d’exploitation mais des engagements financiers à respecter et à long terme ensuite car la période que nous vivons n’a pas connu de précédent et nul ne peut prédire comment la sortie de crise s’opérera, comment se comporteront les consommateurs, ni quelles nouvelles parts prendront les multinationales du commerce, notamment en ligne, sur les marchés nationaux et internationaux de demain.

Ainsi, pour envisager l’avenir avec espoir, nous, chefs d’entreprise, commerçants tous secteurs confondus, devons franchir un cap sur l’appropriation des outils digitaux et de commerce en ligne. Le temps n’est plus à la résignation face aux géants du web qui sortiront, tout puissant qu’ils sont, encore vainqueur d’une crise qui a empêché 67 millions de consommateurs de se rendre dans nos commerces et entreprises. Et pourtant le marché est là ! jamais les français n’ont été autant attachés à la provenance et à l’authenticité de leurs produits. Le E-commerce peut favoriser les « circuits courts » et les rendre également accessible sur tout le territoire national et il n’y a pas à douter que nos productions y trouveront leur place.

Un appel à projet

la CCI des Landes lance un appel à projet « INNOV’COMMERCE », pour que les Landes deviennent un territoire français innovant en termes d’engagement des commerçants dans une démarche de E-commerce. Un tel changement est conséquent. Nous sommes dans une période de « rupture » avec les modèles économiques précédents. Ce changement nécessitera un dispositif d’accompagnement jamais vu. Ainsi, nous sollicitons les COMMERCANTS à s’investir dans une nouvelle forme de commerce, une approche complémentaire à la vie d’une boutique, d’un magasin. Il est important de s’investir dans la création d’une boutique virtuelle, d’un catalogue en ligne, de prospecter les clients locaux et nationaux grâce aux techniques d’information sur le web et d’organiser une méthode de vente à emporter ou livrée. Cette démarche suppose d’utiliser, de partager et de communiquer via les plateformes de E-commerce, et nous apporterons notre contribution dans le choix de plateformes performantes et adaptées aux besoins des commerçants. La CCI accompagnera les commerçants pour qu’ils puissent s’entourer des compétences de conseillers, producteurs dans les domaines du web, du marketing, de la formation, du conseil, de l’accompagnement, du coaching, de la gestion des stocks, de la logistique. L’objectif est simple : grâce au Web et pour un consommateur client local ou national, qu’il devienne tout aussi simple de choisir et commander sur le Web que d’ouvrir la porte de votre commerce.

