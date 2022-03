Le dépôt de Vern-sur-Seiche près de Rennes évacué par les forces de l'ordre

Le Préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé mercredi soir de déloger les manifestants qui bloquaient depuis 24h le dépôt pétrolier de Vern-sur-Seiche au sud de Rennes. Un site qui assure l’approvisionnement en carburant des professionnels des travaux publics et du secteur agricole ainsi que des stations-service de plusieurs départements de l’Ouest. Depuis mardi soir 21h, une trentaine de camion et d'engins de chantiers avaient été installés devant l'entrée du dépôt empêchant tout accès au site, hormis aux camions livrant le gazole non routier.

Malgré les annonces faites par le Premier ministre mercredi après-midi dans le cadre du plan de résilience pour faire face à la hausse des prix de l'énergie, les manifestants avaient décidé de maintenir le blocage.

Le préfet de la région Bretagne, préfet d’Ille-et-Vilaine, Emmanuel Berthier, a donc décidé de faire procéder à la levée du blocage du site pétrolier de Vern-sur-Seiche afin d’éviter toute rupture d’approvisionnement dans le département. Une opération d’ordre public, mobilisant des militaires de la gendarmerie appuyés par des compagnies républicaines de sécurité et des moyens adaptés, a ainsi été organisée, en fin de journée ce 16 mars. A la suite d’une phase de négociation, les manifestants ont quitté le site, à 19h, dans le calme.