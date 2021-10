Le dépôt pétrolier de Puget-sur-Argens bloqué par des gilets jaunes et anti-pass sanitaire

Ils sont arrivés en plein milieu de la nuit. Une soixantaine de manifestants cagoulés ou masqués et vêtus de noir bloquent le dépôt pétrolier de Puget-sur-Argens, dans le Var, depuis 3h30 ce mercredi.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ce sont des gilets jaunes et des militants anti-pass sanitaire qui manifestent contre la hausse du prix des carburants, contre le pass sanitaire et le vaccin anti-Covid. Ils ont dressé des barricades avec des pneus et des palettes. Ils empêchent les camions de quitter le dépôt et donc d'approvisionner une partie de la Côte-d'Azur, dont l'aéroport de Nice et certaines stations-services de l'est varois et des Alpes-Maritimes.

Certains manifestants ont quitté le site en début de matinée. Ils ne seraient plus qu'une trentaine sur place.

Le sous-préfet de Draguignan est sur place comme les gendarmes du Var. Le maire de la commune varoise espère une intervention des forces de l'ordre dans la journée.