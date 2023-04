Le député Boris Vallaud et 250 Landais dénoncent une fraude fiscale de plusieurs banques françaises

L’enquête est lancée par le dépôt de plainte de Boris Vallaud, député PS des Landes, et de 250 Landais.

Il y a moins d'une semaine, mardi 28 mars, cinq banques françaises sont perquisitionnées à Paris et la Défense, une des plus grandes opérations fiscale, ordre du Parquet National Financier. Ces établissements sont accusés de "CumCum", une fraude fiscale aggravée basée sur les dividendes. À l'origine, une plainte déposée par le député socialiste Boris Vallaud et un collectif de citoyens landais.

250 Landais engagés

En 2018, le député socialiste Boris Vallaud dévoile en réunion publique dans la 3ème circonscription des Landes cette arnaque à la taxe sur les dividendes. Et, rallie avec lui, 250 Landais et Landaises. Ils décident de porter plainte.

Le mécanisme du "CumCum"est simple : juste avant le versement des dividendes, l’investisseur étranger prête ses actions à une grande banque française. Elle perçoit les dividendes à sa place, sans payer de taxe, et lui reverse le montant quelques jours plus tard.

Un autre système est utilisé : le "CumEx" ressemble au précédent, sauf que la propriété des titres change de mains à plusieurs reprises, que ça crée du trouble parmi les services fiscaux français et ceux qui ont monté cette arnaque prétendent avoir payé une taxe qu'ils n'ont finalement pas payé.

Des milliards en moins pour l'État

"On constate qu’il manque des dizaines de milliards d’euros dans le budget des Etats, il manquait 20 % du produit de l’impôt sur les entreprises, de l'argent qui pourrait servir pour nos hôpitaux et nos caisses de retraites", déplore Boris Vallaud.

Il est encore trop tôt pour savoir s'il y aura un procès, mais sans nulle doute des retombées politiques.