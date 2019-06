Le député Guillaume Garot, à l'origine d'une loi contre le gaspillage alimentaire, salue une décision du gouvernement

Département Mayenne, France

Vêtements, produits de beauté et d'hygiène, électroménager. De nombreux distributeurs et grandes marques détruisent les produits invendus plutôt que de les stocker. Le Premier ministre Édouard Philippe veut interdire cette pratique en France d'ici deux à quatre ans, a-t-il annoncé ce mardi. Aujourd'hui, plus de 650 millions d'euros de produits non alimentaires neufs et invendus sont jetés ou détruits chaque année, selon Matignon. Cette mesure, présentée comme une "première mondiale" par le chef du gouvernement, vise à imposer de donner ces produits à des associations ou de les recycler.

Cette initiative gouvernementale a été saluée, sur twitter par le député socialiste de la Mayenne Guillaume Garot, à l'origine en 2016 d'une loi contre le gaspillage alimentaire.