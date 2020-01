Le député LREM de l'Hérault Patrick Vignal appelle le gouvernement à "revoir sa copie" sur les retraites

Hérault, France

Invité de France Info ce samedi, le député La République en marche (LREM) de l'Hérault, Patrick Vignal, a appelé le gouvernement à "revoir sa copie" sur la réforme des retraites, alors que l'intersyndicale (CGT, FO, FSU, Solidaires, CFE-CGC, Unef et UNL) appelle à de nouvelles journées de mobilisation les 9 et 11 janvier prochains.

"On ne peut pas avoir raison contre tout le monde. Sur le fond, cette réforme est importante, on ose la faire, ce que n'ont pas fait les gouvernements précédents, mais effectivement il faut amender. Et moi, j'ai été un des premiers parlementaires à dire qu'il fallait avoir une autre réflexion sur l'âge pivot", a-t-il souligné.

"L'universalité est importante, mais nous avons été très mauvais en matière de communication, on n'a pas su vendre cette réforme", a poursuivi Patrick Vignal. "Et aujourd'hui, on se retrouve avec des syndicats qui sont vent debout, on bloque la France, on bloque l'économie, alors que la France était en train de redémarrer. Donc je reconnais qu'il faut qu'on soit différents dans l'approche. J'espère qu'avant le 9 on va trouver un compromis, un consensus intelligent, modéré, adapté à notre troisième millénaire".

Un mois après le début de la grève contre la réforme des retraites, les trois quarts des Français demandent au gouvernement de modifier sa réforme sur l'âge pivot ou de renoncer à son projet, selon un sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour France Info et Le Figaro publié ce vendredi.