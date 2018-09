Moselle, France

C'est un sujet auquel on est confronté au quotidien, en tant que consommateur. A L'assemblée, des élus de la majorité veulent lutter contre les délocalisations des centres d'appels. Il y en a 3.500 en France, dont une quarantaine en Moselle. Le secteur emploie 264.000 personnes, soit 1% de la population active mais 22.000 emplois ont été délocalisés sur la période 2014-2015.

Le député LREM de Moselle Ludovic Mendes a déposé un amendement au projet de loi Pacte la semaine dernière pour limiter les délocalisations de ces emplois à l'étranger. Il a lui même été apprenti pendant 2 ans dans un centre d'appel EDF-GDF en Moselle, à Metz et Sarreguemines et il était ce lundi matin l'invité de France Bleu Lorraine.

Le but de l'amendement, c'est de demander la transparence

"Le but de l'amendement, explique le député, c'est de demander la transparence pour le consommateur. Quand on appelle un centre d'appel, on vous dirait, bonjour vous arrivez au centre d'appel de Paris ou bonjour vous arrivez au centre d'appel de Rabat ou bonjour vous êtes centre d'appel de Mogadiscio. Ensuite l'entreprise fera le choix de continuer de délocaliser ou non, si le consommateur dis je préfère quand vous soyez installé en France. On demande de plus en plus de transparence dans les produits que nous consommons, il est normal aussi de demander de la transparence dans les services que proposent les entreprises".

Ludovic Mendes a été notamment sensibilisé à cette question en mai en rencontrant l'intersyndicale d'Engie sur le site de Montigny-les-Metz. Le fournisseur d'énergie a délocalisé des centaines de postes de centres d'appel à l'étranger.