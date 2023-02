Le député socialiste Philippe Brun veut "empêcher le démantèlement d'EDF"

L'Assemblée nationale examine ce jeudi une proposition de loi pour nationaliser EDF portée par le groupe PS. Une proposition de loi écrite par le député de l'Eure Philippe Brun à la suite d'une perquisition effectuée à Bercy en tant que rapporteur spécial de la commission des finances de l'Assemblée nationale . "J'y ai découvert un plan caché du gouvernement de procéder à un démantèlement d'EDF" s'indigne le député normand.

L'État détient 84% du capital d'EDF et a lancé, le 24 décembre 2022, un offre publique d'achat, chiffrée à 9,7 milliards d'euros, pour détenir 100% du capital. Selon un communiqué de l'Autorité des marchés financiers publié mercredi 8 février, l'État détient à ce jour "95,82% du capital et au moins 96,53% des droits de vote" d'EDF.

"Hercule est mort, vive Jupiter"

"L'objectif de la montée à 100% du capital d'EDF est clair, c'est renforcer la politique nucléaire de la France" a martelé en novembre Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics pour qui "ça n'aurait aucun sens de monter à 100% du capital d'une entreprise comme EDF pour la démanteler ou la vendre par appartements, ce n'est absolument pas le sujet". En ligne de mire, le projet Hercule, initié en 2019, qui prévoyait la restructuration d'EDF en trois entités distinctes (nucléaire, énergies renouvelables et réseaux).

"C'est un mensonge" répond le député eurois, qui estime que "le gouvernement souhaite vendre les activités rentables d'EDF (réseaux, services et énergies renouvelables et garder dans le champ public seulement les activités non rentables que sont le nucléaire et les investissements dans les barrages hydroélectriques". Et Philippe Brun de douter : "Hercule est mort, vive Jupiter. Le gouvernement prépare en fait un plan Hercule 2". Lors d'un déplacement à la centrale nucléaire de Penly (Seine-Maritime) en décembre 2022, Bruno Le Maire a pourtant tenu à rassurer les salariés : "Hercule est abandonné, que les choses soient claires" leur a indiqué le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.

D'autres groupes soutiennent la proposition de loi

Les socialistes devraient pouvoir compter sur le soutien du groupe Les Républicains (59 députés) : "A priori, on votera la proposition de loi. On soutiendra la demande de non démantèlement d'EDF. On est totalement sur cette position" a fait savoir Olivier Marleix, le président du groupe LR à l'Assemblée mardi 7 février. De quoi satisfaire le député socialiste : "Une union nationale est en train de se constituer pour sauver EDF et notre service public de l'électricité" a commenté Philippe Brun sur Twitter. Le groupe LIOT (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires, 20 élus) et les députés de gauche soutiennent également le texte socialiste, "si bien qu'il y a à l'Assemblée nationale une majorité pour voter cette proposition de loi" affirme Philippe Brun.

Un bouclier tarifaire pour tous

La proposition de loi, adoptée par commission des finances de l'Assemblée nationale, mercredi 1er février 2023, à 29 voix contre 20, contient un amendement porté par Philippe Brun pour bouclier tarifaire pour tous les artisans, les très petites entreprises, les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire. Les boulangers avaient manifesté à Paris lundi 6 févier 2023 pour faire part de leurs craintes.

Le député dénonce "une hausse endémique des prix de l'électricité qui met en danger nos boulangers et nos petites industries". Cette loi devrait, ajoute Philippe Brun, "permettre aussi de protéger nos concitoyens face à cette augmentation des prix de l'électricité que rien ne justifie, sinon la spéculation et la désorganisation du marché européen de l'électricité". Les députés de la majorité présidentielle ont eux déposé un amendement pour supprimer cet article 3.bis de la proposition de loi, car "la mesure apparaît inutile" avec les aides et le bouclier déjà mis en place.