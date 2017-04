Le dernier restaurant étoilé du Béarn a fermé ce dimanche

Dernier service ce dimanche pour l'auberge Labarthe de Bosdarros. Il n'y a donc plus aucun restaurant étoilé en Béarn.

C'était le dernier service ce dimanche à l'auberge Labarthe de Bosdarros. Le seul restaurant étoilé du Béarn a fermé. Vingt ans après l'ouverture de l'auberge, dix ans après sa première étoile au guide Michelin qu'il n'a jamais perdu depuis, Eric Dequin a décidé de vendre son restaurant.

"Un pincement au cœur"

Alors bien sur au moment d'envoyer les dernières assiettes, tout le monde a la gorge un peu serrée. En cuisine le jeune pâtissier, Robin Pédeflous se met même à pleurer. Il a commencé ici comme apprenti avant d'être embauché à 20 ans à peine. Il a tout appris ici et il va beaucoup regrette l'auberge. En salle les clients savourent un peu plus que d'habitude chaque bouchée. Le chef Eric Dequin aussi est ému même s'il est sûr de sa décision.

Les dernières assiettes à partir en salle © Radio France - Margaux Stive

Du resto gastronomique au traiteur

S'il a décidé de fermer son restaurant c'est que depuis quelques années Eric Dequin a lancé d'autres activités. Il a ouvert avec Philippe Camdeborde, Toques et Gourmandises, un traiteur-restaurant en plein centre-ville de Pau. Et il n'arrivait plus à tout faire.

L'auberge pourrait être rachetée par le chef de salle du restaurant, qui veut en faire un restaurant plus familial, et moins cher. Mais rien n'est encore signé.