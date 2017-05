Le deuxième tour de la présidentielle plombe le tourisme dans les Pyrénées-Orientales

L'élection présidentielle ne fait pas les affaires des campings des Pyrénées-Orientales, en ce week-end prolongé du 8 mai. Le taux de remplissage moyen n'est que de 25%, contre 40 à 50% pour un bon week-end du 8 mai.

On connaîtra ce dimanche soir le nom du nouveau président de la République : Emmanuel Macron ou Marine Le Pen, c'est le deuxième tour de l'élection présidentielle. Mais cela ne fait pas les affaires des campings du département, en ce long week-end prolongé du 8 mai. Le taux de remplissage est en moyenne de 25%. C'est deux fois moins que pour les bonnes années (de 40 à 50%).

C'est calme, très calme !

200 familles passent le week-end au camping La Sirène d'Argelès-sur-Mer par exemple, soit un taux de remplissage de 20%. C'est deux fois moins que pour les bons week-ends du 8 mai, et deux fois moins que le week-end dernier du 1er mai.

"On sent que ce week-end là, qui devait être un week-end avec pas mal de réservations, puisqu'il y a le lundi du 8 mai qui permettait de faire un week-end de trois nuits, là on sent qu'il y a beaucoup moins d'affluence que les années précédentes. Si on regarde par rapport au week-end du 1er mai qui avait exactement la même configuration, trois jours et la même météo, on a deux fois moins d'arrivées. Donc pour un même week-end, deux fois moins d'arrivées, la seule différence c'est le fait qu'il y ait des élections pour le week-end du 8 mai", explique Alexandre Casals, le responsable de la réception du camping.

Alexandre Casals, responsable de la réception au camping La Sirène d'Argelès-sur-Mer. Copier

Du coup, les 10 employés s'occupent comme ils peuvent. "C'est une période calme, je réponds aux E-mails, le téléphone, je traite les réservations, et les quelques clients qui arrivent. On s'occupe", sourit Catherine, l'une des salariés.

Reportage France Bleu Roussillon de Charlotte Coutard. Copier

Les employés en profitent pour s'occuper, après des vacances d'avril bien remplies, notamment pour le week-end de Pâques. Sachant que le week-end de l'Ascension, avec quatre jours, s'annoncent très bon dans le département. Certains campings affichent déjà complets.

D'autres week-end pour compenser

Il n'y a donc pas d'inquiétude à avoir selon Jean-François Bey, le président départemental de la fédération de l’hôtellerie de plein air. "Si nous perdons effectivement des clients sur les jours de vote, c'est compensé par des fréquentations avant les deux week-ends de vote, notamment le week-end de Pâques qui a été fréquenté de manière très importante, ou après les deux week-ends de vote, avec le week-end de l'Ascension qui s'annonce extrêmement fréquenté avec des beaux taux de réservation. Donc ce n'est pas une perte, c'est un déplacement des séjours".

Jean-François Bey, le président départemental de la fédération de l'hôtellerie de plein air. Copier

En revanche, les élections législatives de juin pourraient encore plus poser problème, car il y a une clientèle importante en juin, des couples sans enfant et des retraités notamment, qui risquent ne me pas venir.