Le diocèse de Dijon lance un appel aux dons exceptionnel suite au confinement

A l'heure où l'on parle de la reprise économique dans les entreprises privées de revenus pendant le confinement, on oublie souvent que les églises aussi se sont retrouvées privées d'organiser des cultes en présentiel pendant de longues semaines.

Sur son site internet, le diocèse de Dijon rappelle d'ailleurs que pendant le confinement, chaque dimanche,l'Église a continué sa mission. Elle a su garder le contact avec ses fidèles en multipliant les initiatives et qu'à distance, des prêtres ont célébré des messes et pris des nouvelles des plus fragiles.

Pas de fidèles dans l'Eglise, pas de quêtes !

Suite à la suppression des célébrations et des activités, la vie ordinaire des paroisses a été suspendue. Parmi les conséquences constatées, il faut savoir que leurs ressources (quêtes, offrandes…) se sont taries. Depuis quelques semaines, suite au déconfinement, les curés célèbrent de nouveau des messes. C'est pourquoi le diocèse de Dijon demande aujourd'hui de l'aide pour ses paroisses pour leur donner les ressources qui leur ont manqué.

Une campagne d’appel aux dons

Afin de soutenir ces paroisses, une campagne exceptionnelle d’appel à don sera lancée au niveau national ce samedi 13 juin pour s’achever le 28 juin.

Un formulaire de don en ligne a été mis en place, l’intégralité des dons reçus seront reversés aux diocèses.