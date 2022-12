Le diocèse de Moulins lance un appel aux dons pour payer les factures d'énergie

On le sait déjà, les ménages et les entreprises souffrent de l'inflation. Mais ce ne sont pas les seuls… Les diocèses voient également leurs factures grimper suite à l'augmentation des prix de l'électricité et du chauffage. Les églises ne sont pas les bâtiments les moins gourmands en énergie. A Moulins, le diocèse décide de faire appel aux donateurs pour faire face à une augmentation de 13% de ses dépenses en énergie cette année, soit la bagatelle de 50 000 euros. Une hausse du même niveau est attendue pour 2023.

Une augmentation de l'énergie et des salaires

Et ce malgré une volonté d'économie : églises chauffées seulement quelques minutes avant le début des messes, travaux d'isolation et baisse de la température dans les presbytères… Mais les besoins en énergie sont énormes. Ainsi, le diocèse de Moulins compte 300 compteurs.

Autre conséquence de l'inflation : l'augmentation de la masse salariale. En effet, le diocèse de Moulins salarie 35 personnes (soit 22 équivalents temps pleins). Beaucoup sont au Smic ou un peu au-dessus et leurs salaires vont augmenter, comme l'explique Jean-Jacques Schmitt, l'économe du diocèse : "Comme le Smic augmente encore au 1er janvier 2023, on va être obligé d'appliquer une hausse. J'ai planifié une hausse de 4% sur 2023". A cela s'ajoute une hausse de 2,5% du traitement pour la quarantaine de prêtres. Ces dépenses représentent une somme de 40 000 euros pour 2023.

Des dépenses courantes supérieures aux recettes

Entre l'énergie et la masse salariale, le diocèse voit donc ses dépenses courantes augmenter de près de 100 000 euros. Et les recettes courantes (deniers, quêtes…), qui représentent 3,4 millions d'euros ne compensent pas les dépenses qui s'élèvent à 4,3 millions. Régulièrement des legs viennent renflouer les caisses de l'Eglise, mais ceux-ci sont aléatoires. C'est pour cela que le vicaire général du diocèse, le père Jean-Philippe Morin en appelle aux fidèles : "L'Eglise ne vit que de la générosité des gens. C'est cette générosité qui peut soit être un petit peu plus importante pour les gens qui sont déjà donateurs ou qui peut débuter pour de nombreuses personnes qui ont de manière régulière des contacts avec l'église mais qui jusqu'à présent n'étaient pas donateurs". Les responsables du diocèse comptent sur la fin d'année, période habituellement plus favorable aux dons.