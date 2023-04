Le directeur d'Armor Lux, Michel Guéguen, est mort

Sans lui, Armor Lux ne serait sans doute pas le fleuron de l'industrie textile qu'elle est aujourd'hui. Michel Guéguen, Directeur d'Armor Lux, est mort dans la nuit du 28 au 29 avril. Très malade, il a été emporté par un cancer. Il avait 69 ans.

"Un homme très généreux et très travailleur"

Son associé et ami de toujours, Jean-Guy Le Floch, PDG D'Armor Lux, évoque "un homme très généreux, très travailleur. Un altruiste". Les deux hommes se rencontrent en 1977 alors qu'ils ne sont encore que des enfants et depuis, ils ne se sont plus quittés.

Michel Gueguen, directeur & Jean Guy Le Floch, président d’Armor-lux - Armor Lux

En 1990, ils rachètent ensemble la Bonneterie d’Armor et en font le fleuron de l'industrie textile française que l'on connaît aujourd'hui. Jean-Guy Le Floch confie, au micro de France Bleu Breizh-Izel, que, selon lui, la disparition de Michel Guéguen va beaucoup toucher les 600 salariés de la marque à la rayure. Il évoque "un choc très rude" pour les salariés d'Armor Lux tant "Michel était très proche et très protecteur" avec eux.

Très affecté par la mort de son ami, Jean-Guy Le Floch tient à honorer sa mémoire et son bilan et dit "un grand merci Michel pour [ton] amitié, pour l'énorme travail que [tu as] accompli dans cette belle maison et pour tous les emplois que [tu as] défendus et protégés à mes côtés". Le PDG d'Armor Lux qui espère que la "famille de Michel est très fier de [lui]"

Comme un dernier clin d'œil, Michel Guéguen s'est éteint le jour de la journée mondiale de la marinière.