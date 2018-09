Dans un contexte de forte dette et de réduction des livraisons de lait, le directeur de l'usine de lait en poudre franco-chinoise Synutra à Carhaix a démissionné de son poste. Les salariés ont été informé hier par mail du départ de Pascal Delanoy.

Carhaix-Plouguer, France

C'est un énième soubresaut pour cette usine ultra-moderne ouverte en 2016 à Carhaix. L'entreprise franco-chinoise Synutra a connu dans ses premiers mois de nombreux départs parmi ses salariés qui dénonçaient un management avec trop de pression. Puis en février dernier, c'est le directeur général qui était mis a pied. Et maintenant le directeur d'usine "a souhaité donner une nouvelle orientation professionnelle a sa carrière" pour citer le mail envoyé ce jeudi.

Cette démission arrive alors que Synutra accuse une forte dette contractée auprès de Sodiaal, la coopérative qui lui fournit le lait. 38 millions d'euros fin 2017 selon une source syndicale agricole. Sodiaal qui la semaine dernière a confirmé entrer en négociation pour la reprise d'une partie du site. Mais selon la Confédération paysanne qui a rencontré les dirigeants français du groupe chinois, ces derniers souhaiteraient rester à Carhaix. Le site centre-breton pourrait ainsi partager sa production : 40.000 tonnes de poudre pour Sodiaal et ses marques Régilait et Nutribio et 40.000 tonnes pour la Chine.