Le directeur de la chambre des métiers de la Creuse invite les jeunes à pousser la porte des entreprises

Des offres d'emploi qui ne trouvent pas preneurs, des chefs d'entreprises qui refusent des chantiers faute d'effectifs, les métiers de l'artisanat ont du mal à susciter des vocations et à recruter. Pour Julien Bergounhon, le directeur de la chambre des métiers et de l'artisanat en Creuse, c'est la faute principalement à "un déficit de connaissance". Il était l'invité de France Bleu Creuse ce lundi matin. Retrouvez l'intégralité de son interview en vidéo ici.

Des opérations de promotion

A la chambre des métiers et de l'artisanat de la Creuse, une personne est chargée de la promotion des métiers et des savoirs faire. Des rencontres sont organisées dans les collèges. La chambre propose en partenariat avec pole emploi ou cap emploi des immersions durant un mois dans les entreprises. Pour les plus jeunes, il existe des pass métiers, des stages de cinq jours maximum qui s'adressent aux élèves de 4e et de 3e, pour découvrir les différentes facettes de ces professions.

Allez proposer vos services !

Au delà des actions menées par la chambre, il faut conseille Julien Bergounhon que les jeunes, les demandeurs d'emplois, les personnes en recherche de nouveaux projets professionnels, "poussent la porte des entreprises, proposent leurs services, laissent des CV". D'autant qu'il y a des offres qui ne trouvent pas preneurs, "on est face à des chefs d'entreprises qui ont parfois du mal à gérer certains chantiers, certains projets par déficit de main d'œuvre".