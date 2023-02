Cher : le directeur des Bains-Douches de Lignières licencié

Il était directeur de la salle de spectacles Les Bains-Douches de Lignères, dans le Cher, depuis septembre 2018. Sylvain Dépée vient d'être licencié. L'information, révélée par le Berry Républicain , est confirmée auprès de France Bleu Berry par la présidente des Bains-Douches, Elisabeth Laplane.

ⓘ Publicité

Des faits graves et répétés selon la présidente

Elisabeth Laplane ne souhaite pas pour le moment détailler les raisons de ce licenciement, mais elle évoque des faits "graves" et "répétés" qui seraient de nature professionnelle. La présidente assure ne pas vouloir nuire à celui qui a dirigé les Bains-Douches de Lignières pendant quatre ans. Ce dernier aurait selon elle était licencié le 16 février, après une mise à pied dès fin janvier.

Sylvain Dépée lui non plus ne détaille pas ce qui lui est reproché, mais annonce sa volonté de contester son licenciement en justice. Dans un communiqué, il déplore la décision de licenciement prise par le conseil d'administration : "Je suis profondément bouleversé par cette décision, et inquiet pour l’avenir des Bains-Douches et pour son équipe. J’ai tout donné pour les Bains-Douches, et ce dès mon arrivée en septembre 2018 dans un contexte humain et financier déjà extrêmement critique. Je n’aurais jamais pu imaginer être traité aussi mal, surtout après trois années extrêmement éprouvantes et au moment même où nous commencions à redresser la barre avec des salles pleines (Renan Luce, Les Mécanos et plus récemment, Jean-Louis Murat) et des adhésions retrouvant leur niveau d’avant-pandémie."

Des années compliquées

Les Bains-Douches de Lignières sortent à peine de plusieurs années compliquées , marquées notamment par la crise du Covid-19. L'annonce du licenciement de son directeur intervient alors même que les répétitions publiques reprennent ce jeudi. La présentation du festival l'Air du Temps est prévue dans quelques jours, le 28 février, à l'occasion de l'ouverture d'une exposition photographique.