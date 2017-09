Ardèche : manifestation contre la mairie de Joyeuse après une tentative de suicide

Une manifestation mercredi matin devant la mairie de Joyeuse a rassemblé une centaine de militants de la CGT et des agents de la ville suite à la tentative de suicide du directeur des services techniques municipaux. Ils mettent en cause les méthodes de management du maire.

Une tentative de suicide sur son lieu de travail

C'est une conseillère municipale d'opposition qui a reçu l'appel du directeur des services techniques de Joyeuse. Jean-Dominique Valentini sur son lieu de travail lui annonçait qu'il allait mettre fin à ses jours. Deux élus arrivés en urgence sur place l'en empêchent finalement.

Il m'a appelé pour me dire qu'on l'avait mis plus bas que terre et qu'il allait mettre fin à ses jours - Glady Lacour, conseillère d'opposition à Joyeuse

Le directeur des services techniques harcelé ou rebelle?

Selon la CGT, le directeur était harcelé depuis plusieurs mois. Le syndicat accuse la maire, Nathalie Toure d'installer un management agressif qui déstabilise les agents. La maire aurait convoqué cet agent pour le démettre de ses fonctions à la tête des services techniques. Mais pour Michel Chambon, conseiller municipal de la majorité, la situation est plus complexe. Ce directeur, par ailleurs militant CGT, refusait d'appliquer les décisions du maire et ne se rendait plus aux réunions du bureau municipal lorsqu'il y était convoqué.

Une manifestation de soutien

Mercredi matin, de nombreux militants de la CGT du Sud Ardèche avec des agents territoriaux de Joyeuse se sont rassemblés devant la mairie. Un soutien au directeur qui va mieux disent ses proches. La gendarmerie a lancé une enquête. La CHSCT, le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail, a été saisi.