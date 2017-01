Le directeur général de la MSA du Languedoc jugé pour délit d'entrave

Les salariés de la Mutualité sociale agricole du Languedoc sont appelés à se rassembler devant le palais de justice de Montpellier ce lundi midi par la CGT, FO et Sud. Le directeur général doit y être jugé pour délit d'entrave.

C'est le comité d'entreprise de la MSA du Languedoc qui a saisi la justice. Les syndicats estiment que le dialogue social n'existe plus depuis l'arrivée du nouveau directeur général, il y a trois ans.

Tout est fait selon eux pour maintenir les 250 salariés dans l'ignorance des grands projets qui attendent la caisse dans les années qui viennent : de nouvelles réorganisations des services sont prévues, entraînant des suppressions de personnel.

À cela vient s'ajouter le déménagement programmé des locaux de la rue Chaptal à Odysseum.

"Les salariés sont conscients des réorganisations qui sont mises en place, ça doit se faire avec leur participation et les propositions des organisations syndicales."

Les salariés craignent la réorganisation programmée des services dans les cinq ans à venir. Elle sera, qui plus est, accompagnée de plusieurs dizaines de suppressions d'emplois. Les départs à la retraite ne seront pas remplacés. Ça risque de compliquer davantage le fonctionnement de la Mutualité sociale agricole du Languedoc.

"C'est une population précaire, pauvre que nous devons gérer. C'est plus complexe que dans d'autres caisses. "

Après avoir vécu de nombreuses réorganisations dans les services, les salariés de la MSA ont appris qu'ils allaient également devoir déménager, de la rue Chaptal à Odysseum. Problème, le bâtiment qui doit les accueillir est beaucoup plus petit (4.000 mètres carrés contre près de 7.000 aujourd'hui).

D'après l'étude que le CHSCT a demandé à un expert, le nouveau bâtiment a en effet été conçu pour les effectifs prévus en 2021 et non pour les effectifs actuels. De nouveaux locaux devront donc être loués ou achetés pour accueillir tous les salariés.

"Donner six mois aux instances représentatives du personnel, ce n'est pas suffisant et faire un déménagement en un an, c'est trop rapide."