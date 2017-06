Le directeur général de Marineland Antibes : "Le parc ne fermera pas"

Le directeur général de Marineland a répondu aux nombreuses critiques dont le parc fait l'objet en ce moment.

Pascal Picot est en le directeur général de Marineland à Antibes depuis plus de deux semaines. Il était notre invité à 7h50 ce mercredi.

"On va combattre cet arrêté"

Un décret publié au Journal Officiel interdit la détention des cétacés sauf ceux qui sont déjà dans les parcs, ce qui veut dire concrètement que les orques et les dauphins ne peuvent plus se reproduire. Pascal Picot n'est pas inquiet pour autant : "Le parc ne fermera pas il va continuer à se développer. On va combattre cet arrêté. Aujourd'hui on a de jeunes dauphins ce qui nous laisse du temps pour s'organiser. Le parc est en bonne santé."

"Aucune preuve scientifique pour les anti-captivités"

Les associations anti-captivités militent pour la fermeture du parc. Pascal Picot a tenu à répondre : "Il n'y a aucune preuve scientifique que les dauphins sont malheureux. Les seuls preuves scientifiques montrent que les dauphins nés en captivité vivent plus longtemps qu'en mer parce que la mer est trop polluée. Oui il y a du chlore dans l'eau chez nous mais 2 fois moins que dans l'eau que vous buvez et non nous ne masturbons pas les dauphins pour qu'ils puissent se reproduire ça aussi c'est faux."