Le directeur général de Veolia serein pour l'attribution du marché de l'eau et de l'assainissement à Nîmes

Nîmes, France

Nîmes, the place to be depuis quelques jours. Après le président exécutif de la Saur jeudi, au tour du directeur général de Veolia de se déplacer dans le Gard pour expliquer pourquoi il était légitime que son groupe remporte le marché de l'eau et de l'assainissement de Nîmes Métropole.

"Je suis venu pour dire que nous, nous avons répondu à un appel d'offres qui avait un haut niveau d'exigence avec des règles qui étaient extrêmement claires depuis le début. Qui visait à choisir le candidat mieux disant. Nous avons bossé pendant 3 ans pour faire la meilleure d'offre. Aujourd'hui, nous sommes prêts et confiants."

Frédéric Van Heems, le directeur général de Veolia Eau France Copier

"Toutes les règles ont été respectées"

Frédéric Van Heems affirme que toutes les règles ont été respectées et que Veolia est arrivé premier par rapport au cahier des charges souhaité par l'agglo nîmoise. Il y a quelques jours, le patron de la Saur affirmait lui que son offre était la meilleure en terme d'économies réalisées et de prix de l'eau.

"L'offre que nous avons faite, elle permet de baisser le prix de 15%. Celle de Veolia, de 17%. Ça représente 3 euros de différence par an sur la facture pour un consommateur de la Métropole nîmoise "

" Une différence de 3 euros par an sur la facture" Copier

Ce qui a aussi fait la différence pour le patron de Veolia ? Le système de gouvernance qu'il propose avec une société dédiée. Il y aura dans le Conseil d'administration, 4 administrateurs issus de la société civile, des représentants des habitants qui vont voter le budget et seront impliqués dans les décisions stratégiques.

Un centre de formation de Veolia installé à Nîmes

Concernant enfin l'emploi, le directeur général de Véolia explique que si son groupe a répondu à l'appel d'offres de l'agglo, c'est qu'il compte bien se développer à Nîmes dans les années qui viennent. Il annonce à ce titre que Veolia va installer un centre de formation sur le site de Magna Porta, la zone d'activités économiques située à Manduel, près de la future gare TGV. De quoi peut-être répondre à l'inquiétude des 250 salariés de la Saur qui craignent pour leur emploi. Seulement une centaine d'entre eux doivent en effet être repris par le nouveau délégataire.

"On installera un centre de formation à Nîmes" Copier

C'est aux élus de la Métropole qu'il reviendra de trancher. Le vote aura lieu mercredi soir lors du conseil communautaire.