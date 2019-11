Le dispositif hivernal d'accueil pour les SDF bat son plein à Nice

Nice

"On a appris sa mort quand on était à la halte de nuit avec les copains, ça nous a mis un coup." Nazir, sdf depuis trois ans, ne cache pas son émotion quand nous lui évoquons le décès d'un homme sans-papier. Il a été découvert mardi matin dans le jardin Roland-Dorgelès au nord de Nice. La police écarte la piste criminelle. Nazir ne connaissait pas cette homme mais se sent triste. "Certains n'aiment pas la vie en communauté, ils préfèrent rester en errance, boire comme ils veulent et garder leurs chiens," suggère-t-il.

Les orages et le froid

Nazir lui, court après la chaleur depuis des jours. "C'est dur de dormir dehors avec _les orages et le froid_," confie-t-il, fermeture éclair remontée jusqu'au menton. Nous l'avons rencontré à l'accueil de jour du XVème corps géré par le Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de Nice. Ce Niçois de 54 ans a l'habitude d'y venir pour _"prendre un café avec les amis."_Le soir il tente sa chance pour trouver un lit à la Halte de la rue Fodéré au port de Nice.

La journée, le centre d'accueil du XVème Corps est limité à 130 places. Il est tout le temps complet ces jours-ci. Un autre accueil de jour existe : le centre Abbé Pierre rue Trachel. Il est ouvert toute la journée en plus de la nuit les week-end du 15 novembre au 15 avril. C'est le dispositif hivernal lancé par la Ville de Nice.

Ouvrir l'oeil et appeler le 115

"Jusqu'à présent on avait des conditions climatiques clémentes mais là on observe une chute des températures donc il faut sensibiliser les particuliers à _signaler encore plus la présence des sans-abris_," alerte Christelle Juliani du Samu Social de jour à Nice. Un seul numéro : le 115. Même s'il est souvent saturé, c'est encore le meilleur moyen pour sauver un homme ou une femme à la rue, en risque d'hypothermie. "On a encore eu un cas mardi matin, un homme malade de froid au coin de la rue," raconte Christelle Juliani.

Problème : certains sdf échappent à la vigilance des services sociaux. Des hommes ou des femmes seuls qui "n'ont pas de suivi médical ou qui sont en rupture," regrette la responsable du Samu Social de jour.

A partir du 1er décembre d'autres structures vont ouvrir ainsi que les autres CCAS du département