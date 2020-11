Le distributeur spécialisé Bio C'Bon et son millier de salariés repris par Carrefour

Le groupe Carrefour, qui a fait du renforcement de son activité bio une de ses priorités, a été choisi par le tribunal de commerce de Paris pour reprendre le distributeur spécialisé Bio C'Bon et son millier de salariés, a annoncé son PDG Alexandre Bompard lundi sur Twitter.

Les magasins Bio C'Bon appartiennent désormais au groupe Carrefour. L'enseigne de grande distribution qui a fait du renforcement de son activité bio une de ses priorités, a été choisie par le tribunal de commerce de Paris pour reprendre le distributeur spécialisé et son millier de salariés, a annoncé son PDG Alexandre Bompard lundi sur Twitter.

Le spécialiste du secteur Biocoop et le groupe familial Zouari (actionnaire des surgelés Picard) étaient aussi candidats à la reprise. Mais le tribunal a jugé que Carrefour, qui a proposé 60 millions d'euros plus 40 millions d'euros d'investissements, offrait le meilleur prix de cession, permettant d'apurer le passif de Bio C'Bon.

Avec Bio C'Bon, l'enseigne de grande distribution s'offre un réseau de 107 points de vente et plus de 1.000 salariés repris ou reclassés. "Le rachat de Bio C'Bon et son intégration à So.bio [filiale du groupe Carrefour] permettra de constituer un acteur majeur de la distribution spécialisée bio, dont vous serez les acteurs au quotidien", a commenté Alexandre Bompard.

Lors de la publication de ses résultats trimestriels, Carrefour a rappelé son objectif de réaliser 4,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires en produits bio en 2022.