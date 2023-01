Le domaine Arnaud Baillot s'installe dans de nouveaux locaux à Beaune pour conforter la qualité de ses vins

Bourguignons de naissance et même pour sa compagne, issue d'une famille de viticulteurs à Chambolle Musigny, Laure et Arnaud Baillot travaillent ensemble dans la négoce du vin depuis des années. En 2017, le couple a créé son domaine sur la côte de Beaune et passe aujourd'hui à la vitesse supérieure en investissant dans de nouveaux et vastes locaux dans la zone d'activités des Cerisières à Beaune. Entretien avec Arnaud Baillot, un passionné du vin, de la Bourgogne et de ses traditions.

Arnaud Baillot, négociant, viticulteur et patron du domaine Arnaud Baillot © Radio France - Christophe Tourné

France Bleu Bourgogne : Vous étiez négociant en vins et vous avez franchi le pas avec votre compagne pour devenir viticulteur. Pourquoi ?

Arnaud Baillot : C'est venu d'une passion commune. Ma femme est issue du milieu viticole, moi pas du tout. Mais étant bourguignons de naissance, on a eu vocation d'allier nos forces pour devenir récoltants et avoir une meilleure maîtrise de nos vins. Pour moi, c'était une nécessité de commencer en tant que négociant puisque je n'avais pas de foncier viticole. Et donc l'objectif a toujours été d'acheter des vignes et devenir récoltants à la longue. Aujourd'hui, notre vignoble s'étend sur sept hectares et demi sur les communes majoritairement de Meursault, Pommard, Beaune mais aussi un peu sur Savigny et Volnay.

Ce sont des noms qui parlent !

Oui, ce sont des noms qui parlent et qui font rêver. On peut d'ailleurs appeler ça un rêve d'enfant et un aboutissement professionnel.

Quels sont vos objectifs en termes de production pour cette année ?

On devrait avoisiner les 100 000 cols, toutes cuvées confondues.

Le Domaine Arnaud Baillot vient d'investir deux millions d'euros pour de nouveaux locaux dans la zone d'activités des Cerisières à Beaune. À quoi vont servir ces locaux ?

C'est tout simplement notre nouvelle entité principale, notre cuverie. Avant, nous étions locataires à Levernois et donc ça aussi, c'est entre guillemets, la consécration de nos efforts de travail de pouvoir bénéficier et d'utiliser un nouvel outil performant et plus spacieux. Cette zone des cerisières est à mon sens une belle opportunité pour des entrepreneurs comme nous. Donc pour moi, c'était une évidence de s'installer ici. Quand on sort un peu de ces zones d'activités, aujourd'hui, avec la pression du foncier viticole, il n'y a pas beaucoup de terrains disponibles pour des constructions. L'objectif est de toujours essayer d'être plus performant dans des notions qualitatives. Ça veut dire pouvoir vinifier dans des conditions plus confortables, avec une hygiène encore plus optimisée. Mais on n'a pas forcément nécessité d'aller chercher plus de volumes. On veut surtout conforter la qualité de nos vins et assurer une vraie pérennité auprès de nos clients.

Vous exportez beaucoup ?

L'export et surtout, le grand export a été un marché presque paradoxalement plus facile à développer pour moi puisque c'était moins la guerre des prix car le marché national était beaucoup plus concurrentiel. Aujourd'hui, notoriété naissante et par volonté de visibilité, on réintensifie notre présence sur le marché français. Quand on a commencé, on était quasiment exclusivement sur l'export et aujourd'hui, on arrive presque à 20 % de nos ventes sur le marché français.

Vos bouteilles sont vendues dans quelles gammes de prix ?

On est sur des vins qui démarrent à une quinzaine d'euros et qui peuvent atteindre jusqu'à 400 ou 500 € pour les très grands crus comme des Romanée-Saint-Vivant, des Chambolle 1er cru les amoureuses, des Vosne-Romanée 1er cru, sur ce genre de cuvées.

La Saint Vincent tournante à Couchey

Cette année, la 79e Saint Vincent tournante se déroule à Couchey sur la côte de Nuits, les samedi 28 et dimanche 29 janvier. Un événement incontournable en Bourgogne. En près de 40 ans, c'est la seconde fois que le village accueille ce rendez-vous et depuis plusieurs mois, ses vignerons et ses habitants préparent cette fête pour accueillir au mieux les visiteurs. Arnaud Baillot n'y participe pas en tant que viticulteur puisque son vignoble n'est pas concerné, en revanche, pour lui c'est tout de même des journées à ne pas manquer.

***"*C'est très important parce que c'est une dimension tradition qui, à mon sens, fait partie de notre patrimoine, avec la culture de la gastronomie et des vins. C'est une fête placée sous le signe du partage. C'est ce que doivent être les réunions autour des vins, c'est à dire le partage et le côté "bon vivant", qui sont un peu les marqueurs de notre patrimoine français. On y va forcément faire un tour parce qu'on croise toujours bien évidemment des amis, des confrères et puis aussi des clients. C'est important de se rendre à ce type de manifestation" explique Arnaud Baillot.