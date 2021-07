Le Domaine d’Emile garde les pieds sur terre

Encore une histoire de famille et de fidélité. A Andance (Ardèche), Christian et Alain Biennier poursuivent l’aventure d’une exploitation marquée par la figure tutélaire de leur grand-père, Emile.

« Notre grand père s'appelait Emile, s’était déjà son exploitation. Nos parents lui avaient succéder. _Emile était vigneron_. Il est décédé tragiquement en 44, fusillé par les Allemands. » racontent-ils avec émotion. De ce grand-père, ils ont hérité d’une photographie en noir et blanc. Sur l’image jaunie qu’ils tiennent entre leurs mains, un homme vogue sur le Rhône en barque, une grande perche à la main. « Il traversait le Rhône avec sa barque pour aller vendanger. » explique avec émotion Alain. Aujourd’hui, cette image figure au dos de toutes les bouteilles du Domaine.

Le Domaine d’Emile, il y a quarante ans produisait essentiellement du vin et des cerises. Depuis la production s’est diversifiée. « Maintenant, nous faisons de la fraise. Puis des cerises, des abricots, des poires, des pommes et des kiwis. » insiste Christian. Les producteurs mettent à profit des environnements très diversifiés. « _Nous avons la chance d'avoir des vergers au bord du Rhône_, un coteau pour les vignes et des arbres sur le plateau. » expliquent-ils. Le domaine est certifié HVA (haute valeur environnementale).

Leurs parents leurs ont appris à produire des fruits mais aussi à les commercialiser. « Tout gamin, on allait sur les marchés. Nos parents nous ont appris à vendre, à communiquer avec les clients. C’est ce qui nous a permis de garder les pieds sur terre. » concluent-ils.