Le domaine de l'Oulivie lance ses Olivades pour Noël

Au domaine de l'Oulivie à Combaillaux, les fêtes de fin d'année se font sentir. Le domaine lance ses Olivades : les particuliers ramènent les olives de leur jardin, en échange, ils récupèrent de l'huile d'olive. De plus, l'entreprise propose des coffrets cadeaux à offrir pour Noël.

Depuis deux ans, le domaine de l'Oulivie lance ses Olivades à la période de décembre. Hélène Vialla est une des gérantes du domaine : "Contre 10 kilos d'olives, on leur un propose un litre d'huile, ce qui permet aux personnes de récolter en famille de récupérer tout de suite de l'huile primeur. C'est tout aussi gratifiant sans avoir un échange de monnaie, donc c'est sympa !" explique-t-elle.

Il y a deux conditions à respecter pour ramener ses olives : les récolter et non les ramasser par terre et les amener dans les 48 heures qui suivent la récolte.

Un domaine hérité de leur grand-père

Hélène Vialla raconte : le domaine a été planté par le grand-père de son mari ."Il était passionné par les oliviers et _après le gel de 1956, il décide de tout replanter : plus de 4000 arbres !_"

Depuis ce sont ses petits-enfants qui ont repris : Pierre, Roch et Valérie. "Ils en ont fait une belle propriété avec un moulin à huile, une boutique de vente en direct et une très belle vue sur le pic saint-Loup", décrit Hélène Vialla.

Tout au long de l'année, les visiteurs sont accueillis pour des soirées musicales et gourmandes, des visites guidées en tracteur ou à pied. Un restaurant paysan est ouvert à la belle saison, qui propose des produits du terroir.

Un coffret cadeau pour Noël

Il est possible de trouver le cadeau idéal pour Noël au domaine de l'Oulivie. Les particuliers peuvent réaliser eux-mêmes leurs coffrets cadeaux personnalisés.

"On peut y mettre nos produits : de l'huile d'olive, des purées d'olive, de la moutarde, des petits objets en bois d'olivier ... mais aussi du fois gras, du vin !", explique Hélène Vialla.

Un cadeau adaptable à tous les budgets, en fonction de ce qu'on décide d'y mettre.